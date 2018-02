Jusqu'à moins 6 ou moins 7 degrés dans l'Yonne mardi 27 février. La vague de froid est piquante. Dans le pourquoi du comment, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ces températures polaires.

Pourquoi fait-il si froid depuis quelques jours ?

Les températures glaciales de ces derniers jours sont dues, d'une part, à des hautes pressions sur les pays scandinaves, très au nord. Parallèlement, on a des conditions dépressionnaires sur la méditerranée. Et entre les deux : un courant d'Est à Nord-Est continental et très froid, qui nous vient directement du nord de la Russie et qui déboule sur l’Europe centrale. Résultat : des températures qui vont jusqu'à moins 7 ou moins 12 et même moins 15 pour les températures ressenties. Dans l'Yonne, le thermomètre devrait plonger jusqu'à moins 7 degrés voire moins 10 degrés en températures ressenties.

Est-ce que c'est exceptionnel ?

Non, ce n'est pas exceptionnel ! « On a connu pire » explique-t-on chez Météo France Bourgogne. En 1956, à Auxerre, on est même descendu jusqu'à moins 15 ! Et à l'échelle de la France, on retrouve des valeurs très basses de manière cyclique, environ tous les 7 ans. Finalement, ce qui est le plus surprenant, c'est que ces grands froids arrivent assez tard dans la saison.

Et lorsqu'on parle de températures ressenties, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

Ce sont des températures qui prennent en compte la force du vent. Lorsque Météo France mesure les températures, ce sont des relevés faits sous abris, à 1,50 m du sol, à l'ombre et à l’abri du vent, donc.

La température ressentie, elle, est calculée en fonction de la vitesse du vent. Plus le vent souffle, plus la sensation de froid est intense. Ce n'est donc pas une donnée brute mais un indice, une interprétation, si vous voulez. Pour vous donner une idée. Si la température extérieure est de zéro degrés et que le vent souffle à 20 km/heure, eh bien la température ressentie tourne plutôt autour de moins 5 degrés.

Mais évidemment, ce ressenti peut être différent d'une personne à une autre, en fonction de l'état de fatigue, de la corpulence, de la sensibilité au froid... ect

Et ce froid, ça va durer ?

Au moins jusqu'à mercredi soir, nous dit météo France, qui ne prévoit pas un retour à des températures positives avant jeudi. Ce redoux devrait s'accompagner de chutes de neige qui devraient toucher la Bourgogne dans la nuit de mercredi à jeudi.

Mais la bonne nouvelle pour les frileux, c'est que le mercure devrait monter progressivement d'ici la fin de la semaine. Météo France parle même d'un week-end printanier.