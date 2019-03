Les questions qu’on se pose sur les forêts et le bois dans l’Yonne

En cette journée internationale des forêts, promenons-nous dans le bois, et essayons de comprendre pourquoi et comment il faut protéger les forêts de l’Yonne et d’ailleurs.

Les massifs forestiers représentent près de 17 millions d’hectares, soit 31% du territoire de la France métropolitaine. C'est à peu près la même proportion dans l'Yonne.

1 – Comment protéger nos forêts ?

Pour les protéger, le mieux, c'est de ne rien faire ou presque. Mais cela ne veut pas dire que l'homme ne joue pas son rôle. Parfois, il faut couper, débroussailler, replanter… pour protéger la faune et la flore, pour défendre la forêt contre les incendies, ou pour lutter contre la recrudescence de certains nuisibles comme les chenilles processionnaires par exemple.

Depuis plusieurs années, en France, on privilégie ce qu’on appelle la "gestion durable" : c'est à dire qu'on ne fait que les coupes nécessaires, en prenant soin de renouveler les essences nobles.

Pourtant, certains affirment qu'on assiste aujourd'hui à une industrialisation des forêts. A l'automne dernier, 2 000 personnes ont traversé la France à pied pour dénoncer cette gestion "productiviste" des forêts françaises. L'un des porte-paroles de cette fronde, c'est le réalisateur François-Xavier Drouet, auteur du documentaire "le temps des forêts".

Ce film qui a eu un joli succès décrit une gestion industrielle des forêts avec des machines démesurées et dénonce un appauvrissement de la forêt, où les arbres sont coupés de plus en plus tôt pour répondre aux standards de l'industrie.

2 – Quel est le poids économique de la forêt dans l'Yonne ?

Dans la région Bourgogne Franche-Comté, troisième région la plus forestière de France, les activités liées aux arbres et au bois pèsent beaucoup dans l’économie. Selon l’Insee, le secteur représente à lui seul 2% des emplois salariés. C'est plus que la filière viticole.

Dans l'Yonne, la filière forêt-bois représente plus de 300 entreprises qui regroupent plus de 1800 salariés. Ce sont des activités très variées, qui vont de la gestion forestière aux pépinières, en passant par l'industrie du bois et du papier et la fabrication d'objets en bois ou en carton.

3 – Est-ce que nos forêts sont en danger ?

En France et globalement en Europe, les forêts se portent plutôt bien. D'ailleurs les surfaces augmentent depuis plusieurs décennies.

Dans l'Yonne, les forêts couvrent aujourd'hui environ 227 000 hectares, soit 30% de la surface du département. Surtout dans le Morvan, le Pays d'Othe et le tonnerrois. Et 78% de ces forêts sont privées.

Mais ailleurs dans le monde, la déforestation fait rage. Chaque année, selon Greenpeace, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent. C’est l'équivalent d'un quart de la superficie de la France.

C’est un phénomène qui touche principalement l’Asie, l’Amérique du Sud, et l’Afrique à cause de l'extraction minière, de l'urbanisation, de l'industrie agroalimentaire qui coupe les arbres pour cultiver du soja ou de l'huile de palme à grande échelle, et de l'exploitation illégale de bois précieux.