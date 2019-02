Les records de températures tombent dans le Gard et la Lozère

Gard, France

Une douceur exceptionnelle ce mercredi dans le Gard et la Lozère. Selon Météo France, de nombreuses stations météo de nos départements ont battu des records pour un mois de février.

Dans le Gard, "on est monté d'un cran et on a eu des records sur plusieurs stations" explique Patrick Noterman, prévisionniste à Météo France. A Salindres, à côté d'Alès, la station météo a enregistré 23,5 degrés. Du jamais vu depuis 59 ans en février.

A Montclus (Gard), il est relevé 23,2 degrés ce mercredi: record de 1990 battu. A Nîmes Courbessac, le record est frôlé: 23,1 degrés. "C'est la troisième position après le record de 1933. Il faut remonter à 1960 pour voir de telles températures".

En Lozère: des températures dignes du mois de juin.

La Lozère n'est pas en reste. A Villefort, Météo France relève 24,8 degrés. "La normale pour un mois de février est de 9 degrés. On est à plus de 15 degrés au dessus des normales de saison" constate Patrick Noterman, prévisionniste à Météo France.

Par ailleurs, la préfecture de la Lozère décide d'interdire les écobuages et l'incinération des végétaux du 27 février au 2 mars. Après la chaleur, Météo France prévoit de fortes rafales de vent sur l'ensemble du département.

Un printemps qui arrive plus tôt dans le Gard et la Lozère

Météo France souligne que ce mercredi 27 février est "un après-midi historiquement doux pour un mois de février" en France depuis 1960.

🌡️Un après-midi historiquement doux pour un mois de février : T°C moyenne nationale des maximales, provisoire, de 20,9°C (indicateur thermique national des Tmax de l'ap-midi, panel de 30 stations France) battant ainsi les 20.2°C du 28/02/1960. T°C maxi de la journée à Eus. pic.twitter.com/ZOV3GOaKIl — Météo-France (@meteofrance) February 27, 2019

Dans le Gard et la Lozère "Il faut s'attendre à moins d'épisode neigeux, moins de périodes de gelées. Des températures plus douces et un printemps qui arrive effectivement plus tôt" précise Météo France. Une douceur hivernale qui "s'inscrit purement dans la tendance liée au changement climatique".