Les restrictions de l'usage de l'eau prolongées jusqu'à la fin du mois

La sécheresse touche toujours le Vaucluse, avec un déficit pluviométrique très préoccupant, le plus important sur ces cinq derniers mois jamais constaté depuis 1871, les restrictions de l'usage de l'eau sont maintenues jusqu'à la fin du mois de novembre.

L'ensemble du Vaucluse reste placé en alerte renforcée sécheresse.

Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont prolongées jusqu'à la fin du mois. Le déficit pluviométrique sur les 5 derniers mois est le plus important jamais constaté depuis 1871.

Pour les usages agricoles il est interdit de prélever et d’irriguer entre 8 heures et 20 heures, il est totalement interdit d'arroser les pelouses et les espaces verts, sauf pour les potagers mais seulement entre 20 heures et 8 heures.