Orange, France

"Les odeurs sont devenues insupportables". Michel Bernard, le président de l'Association de défense des riverains orangeois (l'ADDRO) le dit sans détour : pas question de prolonger l'autorisation d'exploitation d'un site qui devait fermer en septembre 2018.

La mairie d'Orange a également exprimé son désaccord fin novembre lors d'une réunion de la commission de suivi.

Avions au-dessus, poubelles en dessous

Mais les services de l'État et l'entreprise semblent privilégier une prolongation de l'exploitation pour 18 mois. Or, les riverains ont mené leur enquête et pointent plusieurs dysfonctionnements : "Le site a été étendu sans autorisation, sans permis, ce que confirme le maire d'Orange. Ce centre est en train de dévaster une zone qui souffre déjà avec les avions au-dessus, les poubelles en dessous et l'autoroute à côté" lance Pierre Perrin, membre de l'association et viticulteur.

Les riverains pointent aussi l'impact sur l'environnement et la qualité de vie : les odeurs, des buttes beaucoup plus hautes que prévu ou encore une pollution de l'eau et des sols.

L'association exige - a minima - une nouvelle enquête publique pour déterminer les impacts sur l'environnement et la qualité de vie. L'association n'exclut pas de poursuivre le combat en justice, voire même de le durcir car "certains riverains en ont vraiment assez". Et elle rappelle qu'elle ne souhaite pas la fermeture totale du site : la partie triage et retraitement ne leur pose pas de problème.