Les riverains en colère après un nouveau report de la fermeture de la décharge de Castries

Castries, France

Ils auraient dû fêter la fermeture de la décharge de Castries, promise l'année dernière après dix ans de lutte. Mais les habitants de Guzargues, Teyran, Montaud ou encore Saint-Drézéry devront encore supporter les odeurs pestilentielles et la pollution dégagées par les montagnes de déchets.

Environ 70 riverains se sont réunis sur le site, le samedi 11 mai. Un nouveau rassemblement pour se rendre compte de l'étendu du désastre écologique et pour tenter d'interpeller les élus de la Métropole.

Prolongation jusqu'à fin 2019 minimum

La durée d'exploitation de la décharge est prolongée au moins jusqu'à la fin de l'année 2019, voire jusqu'au remplissage du deuxième casier, la fosse où les déchets sont entreposés. Il comporte déjà 300 000 tonnes de déchets, pour un maximum de 400 000 tonnes.

Marie-Noëlle Sibieude copréside l'ACIDC, l'association collectif intercommunal décharge de Castries. Elle déplore les mensonges de la Métropole. "Nos politiques ne peuvent pas abandonner un site qui a subi tant de dégâts. On vient d'écrire à la préfecture pour avoir l'arrêté préfectoral, introuvable sur leur site Internet. On veut des informations concernant cette prolongation", déclare-t-elle.

La faune et la flore de plus en plus menacées

En attendant, l'air et la nappe phréatique sont de plus en plus pollués. Autour du site, la faune et la flore sont extrêmement menacées. Depuis l'ouverture de la décharge, douze espèces ont disparu ou sont en voie importante de disparition. "L'aigle de Bonelli nichait ici, il n'y niche plus", dénonce Marie-Noëlle Sibieude. "C'est une espèce protégée et extrêmement rare, il ne reste que deux couples dans la région".

L'ACIDC et les riverains restent mobilisés. Pour Marie-Noëlle Sibieude, il s'agit de "protéger les générations futures".