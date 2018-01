Dordogne, France

Après plusieurs jours de débordements et d'angoisse : le soulagement. Les rivières de Dordogne se sont calmées, grâce notamment à une accalmie des précipitations. A l'amont, la décrue est amorcée sur les cours d'eau. A l'aval, les débits sont stables voire, pour certains tronçons, en baisse. Une grande partie des rivières restent tout de même en vigilance jaune.

La Dordogne

La Dordogne moyenne (entre Lanzac et Alles-sur-Dordogne notamment) a enfin décidé de retourner dans son lit. Dernière portion du département encore en vigilance orange crue et débordements, ce dimanche matin, cette partie de la Dordogne est désormais "en légère baisse sur l'ensemble du tronçon" selon Vigicrue. La décrue s'annonce longue.

En amont, les niveaux des rivières restaient stables ce dimanche, sur la Dordogne à Argentat, entre 2,90m et 3,00m, sur la Maronne à Argentat (Basteyroux), entre 2,10m et 2,20m, sur la Cère à Bretenoux, entre 1,40m et 1,50m, et sur la Dordogne à Altillac, entre 2,60m et 2,70m.

En aval, la situation est toujours délicate mais les crues formées sur la Dordogne et la Vézère se stabilisent. Cette situation d'étale va perdurer toute la journée de dimanche. Les niveaux d'eau se stabilisent entre 4,10m et 4,20m à Bergerac, entre 6,80m et 6,90m à Pessac-sur-Dordogne.

La Vézère en décrue

Sur la Vézère, bien que les abondantes précipitations aient arrosés le bassin depuis plusieurs jours et que les sols soient saturés, la lente décrue se poursuivait ce dimanche.

La Dronne se stabilise

Sur la Dronne, notamment en aval, les niveaux se stabilisent à Aubeterre autour de 2,30m à 2,40m et à Coutras autour de 2,10m à 2,20m. Les faibles précipitations ne devraient pas provoquer de nouvelle réaction du cours d'eau.

Le niveau de l'Isle diminue

Sur l'Isle, en amont notamment, les hauteurs d'eau se stabilisent à Abzac autour de 2,70m et baissent légèrement à Mussidan.