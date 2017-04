Les rivières des Pays de Savoie ont soif

Les Pays de Savoie sont toujours en situation de vigilance sécheresse depuis janvier suite à un hiver sans neige.Trois mois plus tard la situation est de nouveau préoccupante pour certains cours d'eau.

Selon les données officielles du ministère de l'Écologie et du Développement Durable, de nombreux cours d'eau ont des débits très faibles pour la saison que ce soit le Guiers, le Sierroz, le Chéran ou le Fier. C'est ce que montre la carte des données hydrométriques en temps réel du bassin Rhône-Méditerrannée pour les cours d'eau des Pays de Savoie.

Certains secteurs sont plus inquiétants que d'autres. C'est le cas du Chéran qui descend des Bauges. Son débit est aujourd'hui à quatre m3/seconde contre 10 à 15 m3/sec en temps normal à cette période. Les services de l'Etat confirment ces informations et indiquent que seuls le Chéran et la rivière l'Albanne (affluent de La Leysse) sont passés en-dessous du seuil d'alerte depuis le 2 avril dernier. Aucun comité sécheresse n'est à l'ordre du jour pour l'instant.

Autre secteur en tension, la rivière des Usses entre Frangy et Seyssel en Haute-Savoie. Le cours d'eau est dépendant des précipitations et l'absence de pluie printanière entraîne une baisse du débit.