Alpes-Maritimes, France

Le paysage est saisissant quand on traverse ce que l'on surnomme le Colorado niçois, notamment dans les gorges du Cians, en montant à Valberg. Une roche rouge traversée par de nombreux courts d'eau. Ils formes les rivières rouges situées aux affluents du Var amont : la clue d'Amen, le vallon de Cante et les bassins versants du Cians et de la Roudoule. Ces rivières rouges viennent d'être labellisées "site rivières sauvages" décernés par AFNOR Certification et le Fonds pour la conservation des rivières sauvages.

Une récompense pour un projet porté par la communauté des communes des Alpes d'Azur et du SMIAGE (syndicat mixte inondations, aménagement et gestions de l'eau maralpin). Ce label prime des eaux d'exceptions : une biodiversité importante, la qualité de l'eau et l'absence d'activité humaine. Ce label va permettre de préserver et valoriser ce site d'exception.

Les gorges du Cians sont l'illustration du phénomène géologique des roches rouges © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Moins de 5 % des rivières hexagonales

Les rivières sauvages sont rares en France. Elle représentent "4 à 5% des rivières de l'hexagone" selon Christian Lediouron, directeur-adjoint d'AFNOR Certification qui décerne le label "rivières sauvages". "Il est important de protéger ses rivières, renchérit Charles-Anges Ginésy, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Nous le savons utilisés pendant des années avec la construction d'usines hydroélectriques, de barrages. On y a prélevé de l'eau. Il est temps qu'aujourd'hui un juste retour des choses intervienne au moment où nous voyons l'évolution du climat qui doit nous obliger à nous questionner."

Et ainsi s'interroger sur l'activité humaine et ses conséquences. Un exemple. "Aujourd'hui nous menons une réflexion sur le salage des routes en hiver. Arrêtons le salage à outrance ! Car cela vient polluer nos rivières. Il y a des secteurs où le salage est indispensable mais il y a des endroits où l'on peut utiliser d'autres méthodes" conclut Charles-Anges Ginésy.