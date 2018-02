Côte-d'Or, France

Depuis une quinzaine de jours, des routes sont inondées dans les secteurs de la Tille, de la Seine dans le Châtillonnais, et de la Saône. La décrue est lente. Si la situation n'est pas comparable à celle d'autres régions plus durement touchées, les services du département s'attendent à trouver des chaussées dégradées lorsque les eaux se seront retirées.

C'est un peu le même problème qu'après une période de grand gel. « L'eau pénètre sous le bitume, sous la structure routière, ça gorge le sol, et quand par la suite l’eau part, le passage des voitures et des camions vient le tasser à nouveau et c’est là que la route s’abîme », explique Hubert Poullot, président de la commission infrastructures et transports au Conseil départemental.

Certaines routes sont encore sous l'eau car la décrue est lente. Mais techniquement, c'est préférable à une décrue rapide, précise Hubert Poullot, président de la commission infrastructures et transports au conseil départemental. On évite des mouvements de courants qui peuvent saper les accotements et amener des branchages et divers déchets dans les fossés et sur les chaussées. Il appartiendra aux services du département de vérifier l'état des routes quand l'eau se sera retirée.