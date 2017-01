Haut-Rhin : les salariés de Fessenheim appelés à une grève de 48h

L'intersyndicale de la centrale nucléaire de Fessenheim appellent à une grève de deux jours. Le mouvement a débuté à 6h ce lundi matin et doit se poursuivre demain, alors que se tiendra en région parisienne un conseil d'administration crucial pour l'avenir du site alsacien.

Les 850 salariés d'EDF qui travaillent à la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) sont appelés à faire grève dès 6h ce lundi matin. Un mouvement qui doit durer 48h et qui est destiné à faire pression sur les administrateurs d'EDF. Ces derniers devront se prononcer mardi sur le projet de fermeture anticipée de la plus vieille centrale nucléaire de France.

LIRE AUSSI : Fessenheim : pourquoi le conseil d'administration d'EDF est décisif pour l'avenir de la centrale nucléaire

Un tel gâchis financier, industriel, social et climatique reviendrait à spolier EDF"- lettre ouverte des élus du CE aux administrateurs d'EDF

Dans une lettre ouverte adressée aux administrateurs d’EDF, les membres du comité d’établissement de Fessenheim, expliquent que "la fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Fessenheim serait incohérente et irresponsable. Après l’accord COP 21 à Paris, la France se doit d’être exemplaire dans ses choix de politique énergétique en faveur de la réduction de l’empreinte carbone et de l’efficacité énergétique. Dès lors, rien ne justifie la fermeture anticipée d’une centrale nucléaire, moyen de production électrique très peu émetteur de CO2 (...)

"Par ailleurs, l’indemnité proposée pour la fermeture anticipée du site de Fessenheim ne couvre en aucun cas le préjudice subi par l’entreprise", poursuivent les élus du comité d'établissement. "Un tel gâchis financier, industriel, social et climatique reviendrait à spolier EDF, à pousser l’entreprise à sacrifier ses propres intérêts patrimoniaux et plus largement à mépriser l’ensemble des agents d’EDF et des prestataires de la filière nucléaire française, ainsi que l’Autorité de Sûreté Nucléaire (...) Nous vous demandons de refuser le sacrifice de notre patrimoine, d’autant plus qu’il n’y a aucune urgence à prendre cette décision".