Poitiers, France

Près d'une soixantaine au total sur l'ensemble du Poitou. A la campagne comme dans les villes ou dès l'aube elles ont sillonné les rues et routes de leurs secteurs. A Poitiers, la ville a sorti ses trois saleuses. Deux rotations déjà pour chacune d'elles et deux autres en prévision pour ce mardi soir et mercredi à l'aube.

2 tonnes déversées à l'heure

De couleur orange et armées d'une lame de trois mètres cinquante à l'avant, les saleuses transportent chacune entre 4 et 5 tonnes de sel. Et deux heures suffisent à raison d'un salage de dix grammes par mètre carré pour vider la trémie. Un salage avant tout préventif en prévision notamment des températures négatives de la nuit. "Le sel reste efficace tant que le mercure ne descend pas en dessous de moins 6°" explique le responsable du service propreté de la ville de Poitiers. Et à priori Météo France ne prévoit pas pour cette nuit des températures aussi glaciales.