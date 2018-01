Bayonne, France

Chaque hiver amène sur des plages basques et landaises, comme sur tout le littoral atlantique, son lot de victimes. Les tempêtes épuisent les plus faibles des animaux marins, les plus jeunes en particulier. La houle et le vent d'ouest rabattent des animaux très affaiblis, quand ils sont encore en vie, sur le sable. Mais aux conditions naturelles s'ajoute le plus souvent l'intervention de l'homme : la pollution aux hydrocarbures qui décime la faune.

Les phoques viennent sur la plage se reposer

Deux jeunes phoques gris de quelques semaines, tout juste sevrés, viennent ainsi d'être recueillis par l'Aquarium de Biarritz après avoir été découverts par des promeneurs sur la plage centrale d'Hossegor. La structure accueille chaque année 2 à 3 phoques échoués (12 en 2014). Elle en sauve la moitié.

La femelle récupérée jeudi ne pesait que 16 kilos. En revanche l'état du mâle de 25 kilos acheminé dimanche soir, suite aux nombreux appels, est moins préoccupant. "Tous les phoques qui s'échouent ne nécessite pas une intervention", rappelle Olivier Briard, responsable des collections vivantes de l'Aquarium.

Pour le spécialiste, le problème c'est que les promeneurs n'ont pas l'habitude de voir ces animaux. Ils s'inquiètent et previennent les autorités, alors que certains jeunes phoques ont seulement besoin de se reposer sur la terre ferme avant de repartir seuls à l'eau. Parfois l'intervention est provoquée par le comportement des hommes qui s'approchent trop de l'animal sauvage, troublant son repos nécessaire, et prenant le risque de se faire mordre avec des conséquences qui peuvent être très graves.

Des oiseaux marins mazoutés

En revanche, à chaque fois qu'un oiseau marin s'échoue, son pronostic vital est engagé. Le Golf de Gascogne, zone d'hivernage accueillant notamment des jeunes animaux car la mer y est riche en poisson et plus calme qu'au large de l'Irlande et de l'Ecosse, abrite près d'un millions d'individus d'une vingtaine d'espèces, dont certaines menacées (exemple du pingouin torda)

Le centre Hégalaldia à Ustaritz a ainsi récupéré ces derniers jours une trentaine de Guillemots de Troïl, de Macareux, de Fulmars boréal et un Plongeon arctique. _"On a que 10% des oiseaux qui arrivent morts ou vivants sur les plages_, avertit Stéphan Maury spécialiste de l'association de sauvegarde de la faune sauvage, les autres vont couler ou les courants vont les emmener."

La très grande majorité de ces oiseaux, très amaigris, sont surtout victimes de la pollution. "Tous les navires qui passent au large, affirme Stéphan Maury, lors des tempêtes, ne sont pas surveillés et tout le monde en profite pour nettoyer ses cuves." Les plumes des volatiles échoués sont souillées, elles ne protégent plus l'animal qui entre en hypothermie. Trop fragiles, trop affaiblis, très peu peuvent être sauvés par les soigneurs d'Hégalaldia, d'autant que les soins sont particulièrement compliqués. "C'est plus facile de s'occuper de 20 rapaces que de 5 oiseaux marins" conclut Stéphan Maury.