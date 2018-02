Lundi et mardi, la société Ecodds s'installe au pied des pistes de la Mauselaine à Gérardmer pour sensibiliser les skieurs et les touristes au tri de déchets chimiques. Avec un message : tous les produits ménagers doivent finir à la déchetterie !

Gérardmer, France

Comme c'est le cas cet hiver dans trois autres stations de ski françaises, le société à but non lucratif Ecodds a pris ses quartiers lundi et mardi au pied des pistes de la Mauselaine à Gérardmer. Et sa présence ne passe pas inaperçu : un gigantesque pot de peinture gonflable, rouillé et dégoulinant a été posé à même la neige. "Quand je l'ai aperçu ça m'a choqué dans le paysage" reconnaît Etienne, un skieur. "C'est gros et cela représente bien ce que cela peut donner dans la nature".

Les organisateurs de cette campagne ont un message très simple à faire passer : pots de peinture, produits de jardinage, flacons ménagers ne doivent jamais être jetés dans les poubelles classiques mais en déchetterie. "Sinon, le produit se déverse dans la poubelle et tout ce qui y était avant est contaminé donc le recyclage ne peut plus se faire" explique Bob Sérhan, responsable de l'opération. Ces produits sont ensuite recyclés en combustibles ou détruit "dans le respect de l'environnement".

Méconnaissance ou paresse ?

Le message, qui peut paraître évident, est une révélation pour certains skieurs. "Je savais quoi faire pour le papier, le verre, les piles, mais pas pour les produits chimiques" admet Sandrine. Et même pour ceux qui connaissent la théorie, il y parfois un peu de paresse. "Les gens se disent que c'est compliqué de trouver une déchetterie, de s'y rendre, pensent que c'est trop loin" regrette Julie, de la société Ecodds. "Alors qu'ils peuvent organiser un covoiturage ou un relai".

Chaque année en France, 30 000 tonnes de déchets chimiques sont collectés. Vous pouvez trouver la déchetterie la plus proche de chez vous sur le site Ecodds.