Les massifs de Savoie et Haute-Savoie sont bien blancs et devraient le rester un moment au vu de l'enneigement de certains domaines skiables. Avec les récentes chutes de poudreuse dans certaines communes en une nuit, les hauteurs de neige observées en haut des pistes dépassent les trois mètres.

Savoie, France

Il est tombé jusqu’à 1,50 mètre de neige dimanche ou lundi sur les massifs de Haute-Maurienne et de Haute-Tarentaise, en Savoie. Ces chutes de neige considérables, jugées "exceptionnelles" par Météo France, vues tous les trente ans, permettent d'observer des cumuls très importants au sommet de certains domaines skiables où les trois mètres sont aisément dépassés. Découvrez ci-dessous les stations françaises où les chiffres sont actuellement les plus conséquents.

© Radio France - Denis Souilla

Dans ce classement, Abriès-en-Queyras (Hautes-Alpes) est en première position en ce qui concerne les cumuls de neige observés au sommet des pistes. Suivent ensuite Flaine, Samoëns, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie. Les premières stations savoyardes sont Val-d'Isère, Tignes et La Plagne.

En Pays de Savoie, le manteau neigeux instable sur certains versants provoque des avalanches et coupures de route, notamment à Bessans dans la nuit et lundi à mardi, et aux Houches mardi matin.