Les stations de ski béarnaises ont rouvert ce samedi

Bonne nouvelle pour les premiers vacanciers de la zone C, le vent s'est calmé ce samedi, les stations de ski béarnaises Gourette, La Pierre Saint-Martin et Artouste sont ouvertes.

Le Béarn est finalement assez épargné par la tempête. Des chutes de branches ont quand même abîmé des fils électriques, ce samedi midi en Béarn 300 foyers sont toujours privés d'électricité, notamment dans le secteur de Pontacq. Les techniciens d'Enedis sont nombreux sur le terrain et espèrent un retour à la normale en fin de journée. Les stations de ski ont pu rouvrir ce samedi matin pour les premiers vacanciers.

Les stations rouvrent

Le département des Pyrénées-Atlantiques n'est plus qu'en vigilance jaune pour les vents violents, même vigilance sur le littoral pour le risque de vagues-submersion. Au vu de ces conditions les stations de ski de Gourette et de La Pierre Saint-Martin ont pu rouvrir leurs domaines, elles étaient fermées depuis jeudi à cause des fortes rafales de vent. Artouste reste ouverte.

À La Pierre Saint-Martin toutes les pistes sont ouvertes, 10 remontées mécaniques sur 11 ouvertes. Toutes les infos à retrouver ici .

Le vent s'est calmé à @la_psm et le domaine skiable est en cours de réouverture! Suivre l'ouverture: https://t.co/WWc9hCaozT pic.twitter.com/oyPf9672Nk — La Pierre St Martin (@la_psm) February 4, 2017

Ce samedi dans les Pyrénées Atlantiques le risque d'avalanche est de 3 sur 5. Il devrait neiger à partir de demain dimanche et jusqu'à lundi matin, de bonne augure pour les premiers vacanciers.

