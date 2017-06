Les températures grimpent, les auvergnats cherchent la fraîcheur

Depuis quelques jours, la chaleur s'installe en Auvergne! 30° en moyenne ce samedi et le mercure va encore augmenter dans les prochains jours.

Ce dimanche, 30 degrés en moyenne également sont prévus sur l'ensemble de la région. Lundi prochain, 34 degrés sont annoncés à Vichy, 33° à Clermont-Ferrand, ou encore 31° à Aurillac.

Le beau temps c'est agréable mais cette chaleur peut parfois être insupportable, voire dangereuse pour les personnes les plus vulnérables. Les préfectures et les mairies recommandent alors la plus grande prudence. Il est fortement préconisé de privilégier les endroits frais et ombragés (cinéma, musée, centres commerciaux, piscines etc) et surtout de s'hydrater régulièrement. Durant cette période de forte chaleur, la population est invitée à se tenir informée des alertes publiées par Météo France.

Pour supporter les rayons du soleil, beaucoup ont pris la direction des lacs et des piscines ce samedi. Un événement original s'est également tenu au cœur du centre-ville de Clermont-Ferrand. Un bar a organisé une pool party, une "piscine party" en français. Et le décor a été travaillé: palmiers lumineux, fausse pelouse verte, pistolets à eau et petite piscine installée sur la terrasse. "On voulait apporter de la fraîcheur à Clermont, alors on a fait l'effort, en fait on amène la plage dans le centre-ville!" raconte Olivier, le responsable du bar Au Fût et à mesure. Cette manifestation a d'ailleurs eu du succès car près de 1000 personnes se sont inscrites sur l'événement Facebook.