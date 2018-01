Guéret, France

A première vue, l'herbe semble en bon état. Mais une fois le pied posé sur la pelouse... "Vous voyez là c'est creusé alors qu'il n'y a que des entraînements, on va dire, un petit peu légers." Philippe Fournier nous montre les flaques d'eau. Il est le chef du service des sports à la mairie de Guéret. "Certains pourraient dire qu'il est possible de jouer sur les terrains, qu 'on peut pratiquer. Effectivement, on peut jouer quelque soit le temps. Le problème, c'est pouvoir remettre le terrain en état, après" , explique Philippe Fournier.

Presqu'un mois sans entretien

En temps normal les terrains sont réparés après chaque match. Mais pour l'instant, il est impossible pour son équipe de passer la tondeuse ou de reboucher les trous. " On ne peut pas passer avec un tracteur et un rouleau. Avec un tracteur, je m'enfonce dans le terrain", raconte Philippe Fournier.

Des terrains gorgés d'eau à Guéret © Radio France - Sarah Vildeuil

L'objectif est de préserver les terrains pour toute la saison. Philippe Fournier a dû convaincre les élus et les dirigeants des clubs de sacrifier un week-end. "Si jamais on devait avoir deux matches sur le terrain honneur, foot samedi soir et rugby dimanche après-midi, on était quasiment tous unanime en disant "on n'a plus de terrain lundi matin"."

Cette fois-ci, même le terrain synthétique est impraticable. Cela fait un mois qu'il ne peut pas être entretenu correctement. " Vous voyez les fibres là, c'est très mauvais parce qu'elles sont toutes couchées. Normalement, on passe une grille pour les redresser. Mais si on passe la grille sur un terrain dans cet état là, tout le liège du terrain va s'en aller. Ce sont des fibres qui se cassent, ça ne repousse pas."

Le terrain synthétique n'est pas aussi vert que d'habitude. © Radio France - Sarah Vildeuil

Refaire un terrain synthétique coûte cher, plusieurs milliers d'euros. D'où l’intérêt pour Philippe Fournier de préserver l'espace.

En football, le match de l'Entente Guérétoise contre Neuville samedi est reporté. Les rugbymen du RCGC doivent aussi décaler leur rencontre prévue dimanche face à Lacapelle Marival.