Les tirs de nuit pour réguler les renards sont suspendus dans l'Eure

Par Laurent Philippot, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Saisi par trois associations, l'ASPAS, One Voice et le groupe mammalogique normand, le tribunal administratif de Rouen suspend un arrêté du préfet de l'Eure. Jusqu'au 31 décembre 2019, il n'est plus possible d'abattre les renards avec des tirs de régulation de nuit.