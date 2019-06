Les touristes en mal de fraîcheur en Vaucluse

Visan, France

Ce mardi 25 juin, il n'y avait pas un chat à midi dans les rues de Visan et de Valréas à part quelques téméraires armés de chapeaux, de shorts et lunettes de soleil pour affronter les températures élevées. Souvent des touristes qui tenaient coûte que coûte à visiter les communes de l'Enclave des Papes, en Vaucluse, placées en vigilance orange canicule. Certains ont quand même préféré attendre qu'il fasse un peu plus frais pour se balader, comme Bernard et Marie-Jeanne, qui eux ont opté pour un séjour en camping à Visan.

"En sortant des courses ce midi, mes jambes flageolaient tellement j'avais chaud", témoigne cette Belge en vacances dans la région jusqu'au 13 juillet. "Il va me falloir quelques jours d'adaptation."

Plus de 40°C en Vaucluse

D'après Brice Chevalier de l'office de tourisme Pays de Grignan - Enclave des Papes, les touristes sont nombreux à demander des conseils en cas de chaleur extrême et ce, de plus en plus tôt dans l'année : "Nous leur recommandons de partir le matin quand ils prévoient de faire une randonnée par exemple."

Les employés guident aussi les touristes vers les points d'eau les plus proches. "Ici, c'est principalement _le Lez_", rivière affluente du Rhône au nord du Vaucluse.

Mais attention, il risque d'y avoir du monde. D'après les prévisions météo, il fera plus de 40 °C dans le département en fin de semaine.