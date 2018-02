Laval, France

Les transports scolaires sont encore perturbés ce vendredi matin. Vingt-sept départements sont en vigilance orange neige verglas, et notamment l'Orne et la Sarthe. La Mayenne est en jaune.

En Mayenne, les cars scolaires vont circuler normalement partout, sauf dans les secteurs de Lassay-Les-Châteaux, Bais, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel, Evron et Montsurs. À cause de la neige et du risque de verglas, le ramassage se fera de nouveau de bourg à bourg, sur les grands axes, aux arrêts principaux.

En revanche sur ces secteurs, les transports scolaires pour les primaires par cars et par taxis ne seront pas assurés, tout comme le transport adapté

Et puis les transports scolaires sont suspendus en Sarthe : pas de cars scolaires ce vendredi matin pour les élèves mayennais scolarisés à Sablé.

