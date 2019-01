Les transports scolaires mayennais suspendus toute la journée sur une partie du département

Mayenne, France

À cause de la neige et du verglas, les transports scolaires et les transports de voyageurs sont suspendus toute la journée sur toute la moitié Nord du département de la Mayenne.

Cette suspension concerne les secteurs d'Andouillé, Montsûrs, Port-Brillet, Ernée, Landivy, Gorron, Ambrières-les-Vallées, Bais, Pré-en-Pail, Villaines-le-Juhel, Évron et Mayenne.

En revanche les quatre navettes EXPRESS sont maintenues, Laval - Mayenne et Laval - Château-Gontier-sur-Mayenne.