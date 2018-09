Ils ont commencé dans la deuxième quinzaine d'août. Aujourd'hui, les travaux de consolidation des digues de Loire entre Saint Pierre-des-Corps et Montlouis sont quasiment achevés ce qui va réjouir les riverains et les commerçants.

Indre-et-Loire, France

La quatrième et dernière tranche des travaux de renforcement de la digue de la Loire entre Saint Pierre-des-Corps et Montlouis est terminée. La route sera rendue à la circulation début octobre après trois mois de fermeture, ensuite de nouveaux travaux débuteront dans la partie aval de la Loire. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, au total ce sont 10 kms de digue qui ont été renforcés pour éviter une catastrophe en cas de crue. Pour faire court, les entreprises ont injecté du ciment dans le corps de la levée de la Loire avec une machine qui est la seule existante en France, une trancheuse malaxeuse sortie tout droit de star wars qui creuse et qui mélange dans la tranchée du ciment et de l'eau.

Arthur Coulet, représentant de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, et du logement, explique le travail réalisé par cette trancheuse malaxeuse étonnante.

Cette trancheuse malaxeuse unique en France sera appelée à travailler à nouveau pour la Touraine © Radio France - Denis Guey

Cet engin va sur une profondeur variant entre 5 et 10 m creuser une tranchée dans laquelle on va verser un liant composé de ciment et d'eau. Il va malaxer ce mélange tout en creusant et en avançant à un rythme de 100m par jour. Cet écran de ciment, une fois sec, est recouvert par la terre de la levée. Il fera un parfait écran contre les crues - Arthur Coulet

En amont à St Pierre des Corps, la digue semble maintenant prête à contenir les plus fortes crues. Il va falloir passer à la partie aval du fleuve.

Dans les années qui viennent, on va bientôt commencer à renforcer la digue en aval dans le secteur de La Riche, Saint Genouph, et Berthenay. Selon le même principe de fiabilisation de la digue et avec le même engin certainement -Elise Poireau, responsable risque et sécurité à la direction départementale des territoires.

Commencés à la deuxième quinzaine d'août à Saint Pierre-Des-Corps, les travaux de renforcement de la digue sur les trois derniers kms c'est-à-dire la 4ème tranche auront coûté 3 millions et demi d'euros, pris en charge à 80% par l'Etat, le reste par Tours Métropole, le conseil départemental et la communauté de communes Touraine Est-Vallée. On rappelle que dans l'agglomération tourangelle, 130 000 habitants sont exposés aux risques d'inondation et 30% de la population en Touraine vit en zone inondable.