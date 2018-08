C’est une des conséquences de la canicule de ces dernières semaines. Avec la chaleur et le manque de pluie, le raisin a maturé plus vite. Les vendanges devraient donc débuter début septembre dans les vignobles du Cher et de l'Indre. On s'attend à un très bon millésime.

Valençay, France

Cette année dans le Berry, les vendanges seront précoces. Entre trois semaines et un mois d’avance d’avance pour la récolte des raisins dans le Cher et l’Indre, à cause de la canicules de ces dernières semaines.

Des raisins déjà bien colorés

Sébastien Vaillant est vigneron à Valençay ainsi que président de la cave viticole de Valençay, il a 26 hectares et produit du vin rouge et blanc (appellation Valençay et IGP Val de Loire). Cette année ses raisins sont déjà en train de mûrir, ce qui prédit des vendanges précoce."La véraison a déjà commencé, plus de la moitié des grains sont déjà bien colorés, c’est assez exceptionnel à cette période de l’année" explique le vigneron.

Les vignoble sont bien verts en Berry et les raisins ont commencé à mûrir. © Radio France - Mélodie Viallet

Des vendanges précoces depuis une dizaine d’années dans le Berry

Est-ce que c’est une conséquence du réchauffement climatique ? Difficile à dire mais Sébastien Vaillant constate que depuis plusieurs années les vendanges sont de plus en plus tôt dans la saison : "Avant c’était vers le 25 septembre, maintenant elles débutent entre le 5 et le 10 septembre. Cette année s’il n’y a pas trop de pluie, les deux dernières semaines avant les vendanges on aura entre deux à trois semaines d’avance pour la récolte".

Un bon millésime en perceptive

Mais alors que la canicule a été un vrai problème pour de nombreux agriculteurs, pour les vignerons du Berry c’est plutôt positif explique Sébastien Vaillant: "Comme il a bien plu au printemps, il n’y a pas de sécheresse sur nos terres" avant d’ajouter " la chaleur est vraiment une bonne chose, elle enlève l’acidité du raisin, çà promet un très bon millésime, avec des tanins plus souple et plus soyeux". Un vin qui sera aussi plus fort en degrés d’alcool, 14 degrés en moyenne. L’année dernière Sébastien Vaillant avait eu le même type de vin mais sa récolte avait été divisée par deux à cause du gèle.