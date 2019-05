Les vendeurs de muguets s'installent sur les bords des routes béarnaises

Monein, France

Qui dit premier mai, dit forcément vente de muguet. Sur les bords des routes du Béarn, les petits stands provisoires poussent depuis 6 heures du matin. Mais attention, cette vente est forcement réglementée.

De quoi payer les vacances

Devant une boulangerie à Monein, Mélissa, Agathe et Nicolas, 18 ans, s'installent avec plusieurs pots : " Nous nous sommes couchés à 1h du matin pour terminer de préparer les brins de muguet", raconte Agathe. Les trois jeunes ont préparé 130 bouquets qu'ils vont vendre 5 euros pièce. L'occasion de payer les vacances pour cet été : "Avec Agathe, on souhaite prendre quelques jours cet été, peut-être en Sicile ou au Portugal", explique Nicolas. Et l'idée vient de Yanis 15 ans, le frère d'Agathe. Le jeune homme vend du muguet pour la deuxième fois : "l'année dernière j'ai réussi compléter mes économies pour me payer un scooter", souligne le jeune homme.

Nicolas, entouré d'Agathe à droite et Mélanie, a gauche - DR

Une réglementation précise

La vente libre de muguet est autorisé depuis 1936. Mais attention, pour ne pas concurrencer les fleuristes, les vendeurs ne doivent pas installer de tables sur le bord de la route.. Autre subtilité ; dans ces bouquets, les vendeurs provisoires ne doivent pas ajouter de fleurs supplémentaires dans les bouquets. D'après la loi, ils risquent jusqu’à 15.000 euros d'amendes.