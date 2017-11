Dans un communiqué, les Verts d'Indre-et-Loire se prononce pour le projet de parc éolien dans le nord de la Vienne, un projet refusé par la préfète de la Vienne qui estime que les éoliennes portent atteinte au patrimoine de Richelieu situé à 4 kms. Décision du Tribunal administratif le 29 novembre.

Les Verts d'Indre-et-Loire soutiennent le projet de Parc éolien près de Richelieu, dans le Nord de la Vienne, projet refusé par la préfète de ce même département. Elle estime que les 4 éoliennes qui pourraient être installés à Nueil-sous-Faye, sont de nature a porter atteinte au patrimoine de Richelieu situé à 4 kms et que le futur parc se trouve sur un site de reproduction d'une espèce menacée, l'outarde canepetière. Ce refus de délivrance du permis de construire a été attaqué en justice par les promoteurs du projet. Pour les Verts, il faut arrêter de s'appuyer sur des arguments éculés.

Quand on lit par exemple dans la Nouvelle République, que la préfète de la Vienne a demandé l’interdiction d’un projet éolien au nord de son département sous prétexte qu’il n’était distant que de 4 km de Richelieu et que l’on pouvait voir les éoliennes depuis quelques maisons de la ville, on croit rêver. Les Verts d'Indre-et-Loire