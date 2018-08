Un mois de pluie ou presque. C'est ce qui est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi sur Bergerac et Belvès. Les orages ont copieusement arrosé la Dordogne. Le sud du département semble avoir été le plus touché par les intempéries.

Des raisins fendus par la grêle

Les vignes du Bergeracois n'ont pas été épargnées. A Conne-de-Labarde à l'est de Monbazillac, Alain Mayet du domaine du bois de Pourquié fait un constat assez parlant. 25 à 30% de ses 30 hectares de vignes ont été abîmées. Les raisins ont été fendues par la grêle. Ces orages ne devraient pas avoir trop de conséquences sur la quantité récoltées dans les prochaines semaines, ils pourraient en revanche en avoir sur la qualité. Le risque c'est désormais de voir des champignons se développer et faire des dégâts sur les grappes.

Alain Mayet devant ses vignes abîmées. © Radio France - Mathilde Errard

Selon Paul-André Barriat, président de l'interprofession des vins de Bergerac et Duras, les parcelles les plus impactées se situent au sud de Pomport, du côté de Sigoulès ou Sadillac. "Elles sont impactées à 15 à 20%." Depuis plusieurs années maintenant, les viticulteurs ont installé des canons anti-grêle dans leurs vignes. Cette nuit ces 23 canons ont permis de limiter la casse. "On est passé très près de la correctionnelle," sourit Paul-André Barriat.