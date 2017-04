Les viticulteurs berrichons craignent un coup de gel cette nuit

Les viticulteurs inquiets pour leurs vignes : les températures pourraient être négatives par endroits. Beaucoup de vignerons berrichons ne fermeront pas l’œil dans la nuit de mercredi à jeudi, trop occupés à tenter de faire remonter les températures.

Cette année, la vigne est plutôt en avance : un coup de gel pourrait faire très mal. Olivier Luneau gère dix-huit hectares de vignoble familial à Menetou-Salon. Les premières grappes sont déjà visibles sur les ceps et les dégâts pourraient être considérables si les températures descendaient en dessous des moins deux degrés.

Olivier Luneau, viticulteur à Menetou-Salon, dans son chais. © Radio France - Michel Benoit

Il existe différentes techniques pour faire remonter de un ou deux degrés les températures dans le vignoble, mais à Menetou Salon, aucun viticulteur n'est équipé car le risque de gel est habituellement très faible : une fois tous les 25 ans en moyenne. Investir dans des tours anti-gel, des chaudières ou un système d'aspersion permettant d'entourer les bourgeons dans un cocon d'eau à zéro degré, ne parait donc pas forcément judicieux d'autant qu'il s'agit d'équipements onéreux.

Contrairement à Quincy, plus exposé au gel, le vignoble de Menetou-salon n'est pas équipé de parades anti-gel. © Radio France - Michel Benoit

Autre moyen : les bougies de paraffine : 3 à 400 à l'hectare, mais toutes ces parades ont aussi leurs limites. L'année dernière, le gel avait fait diminuer de 80 % la production de Menetou-Salon. Heureusement, les viticulteurs avaient du stock. Cette année, ce matelas n'existe plus : " Un coup de gel, une deuxième année consécutive, serait catastrophique. Certaines entreprises viticoles n'y survivraient pas " prévient Olivier Luneau. Et le risque va durer jusqu'aux saint de glace les 11, 12 et 13 mai.