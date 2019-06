Les voies du tramway arrosées à Nancy à cause de la canicule

Conséquence de la canicule : les voies du tramway du Grand Nancy sont arrosées pour éviter des tensions trop fortes sur le rail et des collisions.

Nancy, France

Vous les avez peut-être croisés ces dernières heures sur les voies du tramway du Grand Nancy. Des camions-citernes circulent sur les voies pour rafraîchir les rails et le revêtements autour suite aux très fortes chaleurs constatées dans la région. Un dispositif classique en période de canicule. Il faut dire que le mercure peut atteindre les 50 degrés au sol. Un "arrosage" nécessaire pour éviter des distorsions du rail et des dégâts sur les voies et les véhicules.