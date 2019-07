Alerte sécheresse dans les Vosges : les bains à remous de plus en plus nombreux sous surveillance

Vosges, France

C'est désormais un "produit d'appel" incontournable pour les hôtels les campings et les locations saisonnières. Les bains a remous, comme les piscines, sont très demandés par les vacanciers. Ces équipements doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie et sont soumis à des contrôles sanitaires quotidiens, complétés par des analyses mensuelles de l'Agence Régionale de Santé. Une autorisation de l'exploitant du réseau d'eau potable est en outre nécessaire en cas de sécheresse avérée.

En moyenne un spa ou jacuzzy contient de 3 à 5 M3 d'eau. Il est partiellement vidangé toute les semaine et entièrement si la qualité de l'eau n'est pas satisfaisante. "La chasse au gaspillage est une préoccupation quotidienne" assure la directrice du "Domaine de Longemer". Ce camping municipal installé sur 6 hectares en bordure du lac, compte 185 emplacements et dispose en plus du spa d'une piscine et d'un sauna. Tous les jours un agent technique vient s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Des diffuseurs d'eau ont été par ailleurs installés pour limiter la consommation.

L'information de la clientèle est déterminante. "Je demande aux vacanciers de prendre plutôt des douches que des bains et d'espacer leur utilisation du spa" souligne Vincent Mathieu gérant du "Domaine des 4 vents". Une vingtaine de chalets et de chambres d'hôtes repartis sur 5 hectares au dessus du Tholy.