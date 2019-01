Les Vosges en vigilance orange pour un risque de neige et verglas

Vosges, France

Soyez très prudents si vous circulez dans le département des Vosges ces prochaines heures. Météo France a placé le département lorrain en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas. Plus précisément, Météo France prévoit dans la soirée de vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi des pluies verglaçantes. Des précipitations relativement faibles en quantité mais susceptibles de rendre les chaussées très glissantes à partir de minuit et jusqu'à samedi matin, particulièrement dans les vallées du département.