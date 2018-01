Les deux départements lorrains des Vosges et de la Meuse sont placés ce vendredi soir 19 janvier en vigilance orange pour inondations, jusqu'à ce samedi 20 janvier 16 heures. "Des crues sont en cours sur la Meuse amont samielloise", indique encore Météo France.

Lorraine, France

Les Vosges et la Meuse sont deux des trois départements avec la Haute-Marne ce vendredi 19 janvier à être placés en vigilance orange pour inondation par Météo France. L'alerte est maintenue jusqu'à ce samedi 20 janvier. Sur son site internet, Météo France indique que "des crues sont en cours sur la Meuse amont et samielloise et sur la Marne en amont".

Selon Vigicrues ce vendredi la Meuse atteint 3mètres40 à Neufchâteau par exemple dans les Vosges. D'autres cours d'eau comme la Mortagne, le Madon, la Seille et la Vezouze sont eux en vigilance jaune.

Les gendarmes de la région évoquent ce vendredi soir des routes secondaires partiellement inondées du côté de Ceintrey en Meurthe-et-Moselle. Dans la journée, l'eau a recouvert des routes, notamment la RD 90 entre Faulx et Malleloy et entre Montenoy et Leyr. Route partiellement inondée aussi sur la RD 42 dans le canton de Pont-A-Mousson.