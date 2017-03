Levet : l'ouverture de la pêche repoussée à cause du manque d'eau !

La saison de pêche n'ouvrira pas comme prévu ce samedi à Levet, près de Bourges. L'association pêche et loisirs de Levet a pris la décision de décaler sa saison, tout simplement parce que le niveau des eaux dans l'étang municipal est trop bas.

Du jamais vu depuis dix ans, depuis que cet étang a été creusé. Par endroit le plan d'eau est même à sec... L'étang des Charpeignes est directement alimenté par la nappe phréatique. Il absorbe également les eaux de débordement de la Rempenne. Mais on en est loin. Seulement 1/4 des précipitations habituelles sur les huit derniers mois. Là où il reste de l'eau, le niveau de l'étang varie de 40 à 80 cm seulement.... le président de l'association pêche et loisirs de Levet, Alain Cochet n'a donc pas eu d'autre choix que de retarder l'ouverture de la saison.

On voit bien les berges de l'étang des Charpeignes de Levet, à nu, alors qu'en cette période de l'année, l'eau devrait être deux fois plus haut. © Radio France - Michel Benoit

Un premier empoissonnement a été réalisé en décembre : il a coûté 2.500 euros à l'association qui se demande maintenant comment couvrir ses frais si les pêcheurs ne peuvent pas prendre de carte. Jean-Pierre Cordeau, trésorier de l'association, a fait ses comptes : l'année dernière, 121 cartes à l'année avaient été vendues et 350 cartes à la journée. Heureusement, l'AP2L a un peu de trésorerie et devrait pouvoir assumer cette année qui s'annonce difficile.

Alain Cochet, président de l'association pêche et loisirs de Levet (à gauche) et Jean-Pierre Cordeau, trésorier © Radio France - Michel Benoit

Il n'est tombé que 59 mm de pluie en deux mois (janvier et février) à Levet, c'est un tiers de moins que les précipitations enregistrées sur un seul mois habituellement. Il faut espérer que des pluies arrivent en mars et avril. Le niveau de l'étang remonterait alors rapidement. L'année dernière, il avait gagné un mètre et demi en deux semaines après les précipitations de février. Rien n'est donc encore perdu. Une sécheresse qui touche l'ensemble des cours d'eau du Berry.