Lig'Air pionnier dans les mesures des pesticides dans l'air

Pour la 1ère fois en France, une campagne va être menée l'an prochain, sur tout le territoire, pour mesurer les pesticides dans l'air. Une démarche pas totalement inédite. Dans la Région Centre Val de Loire, Lig'Air fait des mesures identiques depuis 17 ans !!

Parce que la Région Centre Val de Loire est une terre de grandes cultures, parce qu'elle était aussi à une époque la 1ère région consommatrice de pesticides, les autorités sanitaires et agricoles se sont inquiétées très tôt de la présence des pesticides dans l'atmosphère. Dès l'an 2000, il a été demandé à Lig'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région, de pratiquer des mesures." C'est vrai qu'on a été pionnier en la matière, nous avons même élaboré la métrologie" explique Patrice Colin, le directeur de Lig'Air.

Lig'Air a été le premier organisme en France à chercher les pesticides dans l'air Copier

Depuis 17 ans, Lig'Air mesure donc chaque année les taux de pesticides dans l'air sur 5 points clefs de la Région : 2 en zone urbaine et 3 en zone rurale ( grandes cultures, vignes et champs d'arbres fruitiers). Les mesures de Lig'Air portent sur 65 molécules connues comme faisant partie de la composition de produits phytosanitaires. Chaque année, une trentaine sont détectées dans l'air, aussi bien en ville qu'à la campagne. " Il y 4 ou 5 pesticides qui reviennent le plus souvent dans nos mesures" explique Patrice Colin " y compris, le Lindale , un insecticide pourtant interdit en France depuis 1998".

Le rapport annuel de Lig'Air sur les pesticides dans l'air - Patricia Pourrez

Quels sont les pesticides que l'on respire dans la Région ?

Le top 5 des pesticides que l'on retrouve le plus souvent dans l'air de la Région Centre Val de Loire Copier

Chaque année, Lig'Air publie un rapport sur la contamination de l'air par les pesticides. Ce travail va servir de base à la grande campagne nationale qui sera lancée l'an prochain sur une cinquantaine de sites. A terme, les autorités sanitaires veulent établir des normes et des seuils d'alerte pour informer la population, comme c'est le cas aujourd'hui pour la pollution aux particules fines et aux dioxyde d'azote.