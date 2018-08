La mairie de Lille vient de lancer sa dernière "opération propreté". Pour réduire le nombre de déchets jetés par terre, les services municipaux dessinent pendant l'été des marelles et autres jeux sur les trottoirs. Objectif : inciter les Lillois à utiliser les 1.300 corbeilles de la ville.

Marelles, traces de pas fluo et paniers de basket : une quarantaine de dessins seront visibles d'ici la fin de l'été dans l'ensemble des quartiers lillois

Lille, France

"Un, deux, trois, quatre, cinq, six... et hop, poubelle !" Dans la main, pas de petit caillou mais un vieux papier roulé en boule. Rue Faidherbe, dans l'hyper-centre de Lille, les enfants d'Alix se prêtent au jeu et pour la jeune maman, c'est une très bonne surprise : "c'est sympa, c'est une bonne initiative."

"C'est toujours une bonne idée de trouver des solutions pour inciter les gens à jeter leurs papiers dans les poubelles."

Mais les passants ne sont pas tous convaincus, loin de là. Ce couple originaire de Toulouse n'y croit pas du tout : "c'est ridicule et démago. Cela va attiser la curiosité des gens mais ça ne va pas les inciter à jeter dans les poubelles."

A #Lille, les services municipaux dessinent depuis jeudi dernier des marelles (entre autres) sur le trottoir pour encourager les habitants à bien viser dans les poubelles #propreté#déchets@lillefrance@MEL_Lille@duhemsebastienpic.twitter.com/0bt4bNn6Jv — France Bleu Nord (@fbleunord) July 31, 2018

Déjà une petite dizaine de dessins sont imprimés sur les trottoirs du centre-ville. Des marelles, mais aussi des traces de pas fluo et des paniers de basket.

"On entend souvent, il n'y a pas de poubelles ! Il y a quand même 1.300 corbeilles dans la ville, rétorque Sébastien Duhem, adjoint à la mairie en charge de la propreté. Mais peut-être qu'elles ne se voient pas suffisamment. Et bien voilà, c'est l'occasion de montrer, assez joyeusement, que les corbeilles sont bel et bien là."

"L'objectif, c'est de sensibiliser de manière ludique."

"Nous couplons cela à une politique davantage répressive. Il y a trop d'incivilités et on veut une prise de conscience," poursuit l'élu qui rappelle qu'en moyenne, 14 tonnes de déchets sauvages (tout types de déchets confondus) sont ramassés chaque semaine dans chaque quartier de la ville. "Ça ne peut plus durer, il faut une réelle prise de conscience sur ce sujet-là."

"L'amende, c'est 68 euros en flagrant délit par la police municipale. Voilà pourquoi nous préférons sensibiliser, parce que 68 euros, ça fait mal."

Les agents de la ville vont encore dessiner des marelles et des paniers de baskets pendant tout le mois d'août. En tout, une quarantaine de dessins sont attendus d'ici la fin de l'été. Et tous les quartiers seront concernés.