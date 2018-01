Lille, France

Cette année, Mickaël a bien failli céder à la tentation et laisser son sapin un peu trop encombrant sur le trottoir, comme bien d'autres fois, il l'avoue. Mais là, il s'est décidé à se déplacer jusqu'au parc Jean-Baptiste Lebas, à Lille. Il a déposé son grand sapin qui perd ses épines au milieu des autres.

Un geste "écolo"

"C'est à cinq minutes de chez moi, cette fois je le mets au bon endroit. Je sais que ce n'est pas un sapin qui fera la différence, mais au moins le mien ne finira pas en fumée. C'est vrai que ça m'embête un peu, mais c'est pour un geste écolo".

Un geste "écolo", car le sapin de Mickaël comme les autres seront récupérés par les équipes de la ville de Lille et broyés, (et non pas incinérés comme cela se fait parfois) et les copeaux de bois seront utilisés comme désherbant naturel sur les massifs et dans les jardins publics.

"Au départ c'était vraiment une alternative au désherbage. Aujourd'hui on n'utilise plus de phytosanitaires dans l'espace public, mais on garde ce concept de recyclage des sapins car cela enrichit les sols urbains sur plusieurs années", explique Olivier Dubleumortier, responsable de la maintenance des espaces verts à la ville de Lille.

3500 sapins récoltés en 2017

En 2017, près de 3500 sapins ont été récoltés par la municipalité, qui lance donc sa 9e opération. Elle a débuté ce mercredi 3 janvier et va durer trois semaines, jusqu'au dimanche 21 janvier. Il existe dix points de collecte à Lille, dans les quartiers suivants :

- Fives : à la Ferme pédagogique Marcel Dhénin au 14, rue Eugène-Jacquet)

- Dans le centre-ville au parc Jean-Baptiste Lebas (côté Liberté) et Place de la République.

- Saint-Maurice-Pellevoisin : Place Blanche (rue Blanche).

- Bois-Blancs : Plaine des Vachers (rue des Vachers).

- Moulins : Jardin des Plantes (rue du Jardin-des-Plantes).

- Lille-Sud : au Cimetière du Sud (rue du Faubourg-des-Postes).

- Vieux-Lille : Quai du Wault.

- Vauban : Esplanade du Champ de mars (côté entrée parking nord).

- Wazemmes : Cour de la Maison de l’Habitat durable (7 bis, rue Racine), le mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 10h à 11h30.

Attention, votre sapin ne doit être ni décoré, sans fausse neige, sans sac ni pied. Certains points de collecte, comme celui de Wazemmes ou de Lille-Sud, ne sont ouverts qu'à certains horaires. Plus de renseignements sur le site de la ville de Lille.