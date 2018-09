Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance jaune ce dimanche aux orages, aux vents violents et aux inondations. La municipalité de Lille a décidé de fermer ses jardins et ses parcs toute l'après-midi.

Lille, France

Les courageux qui ont décidé de braver le froid, la pluie et le vent pour aller se promener à Lille ce dimanche après-midi doivent repenser leur itinéraire. Certains lieux de la ville sont fermés à cause des conditions météorologiques et de la vigilance jaune aux orages, vents violents et inondations qui concerne l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais.

Des pointes de vents estimées autour de 100 km/h sont prévues sur le littoral. Dans les terres, les rafales devraient être moins violentes selon Météo France. À Lille, conformément à la procédure en cas d'alerte météorologique, la ville a donc décidé de fermer l’ensemble des parcs, jardins, cimetières ainsi que le zoo et la ferme pédagogique Marcel Dhénin pour ce dimanche après-midi.