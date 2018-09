Limoges, France

Pancartes à la main pour les uns, costumes pour les autres ou encore petit concert improvisé, près de 300 personnes se sont réunies place Roosevelt à Limoges pour alerte sur l'urgence climatique ce samedi après midi comme Françoise, venue en famille.

"Il ne faut plus alerte, il faut agir !" s'exclame Françoise. Armée de son panneau elle interpelle, avec sa fille Laura, les automobilistes. Pour elle, les signaux sont de plus en plus forts "Vous avez vu l'été qu'on a passé ? Vous voyez ces tremblements de terres de plus en plus fréquents ? Vous trouvez ça normal ?" . A ses yeux l'urgence ne date pas d'hier mais rien ne bouge, rien ne se passe et elle s'inquiète "J'ai envie que mes enfants, mes petits enfants, mes arrières petits enfants connaissent la planète que j'ai connue mais je me dis que c'est très mal parti !"

Pour alerte sur le climat, Elfie s'est déguisée en Reine des neiges ce samedi à Limoges © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Comme elle, beaucoup de personnes âgées sont présentes sur la Place Franklin Roosevelt ce samedi après midi à Limoges mais il y aussi des jeunes, et pour manifester, dénoncer, alerter tous les moyens sont bons ! Dans la foule on croise un drôle de personnage, robe bleue, couronne sur la tête et une pancarte "Toute seule je n'y arriverai pas !!! Ensemble, luttons contre la fonte des neiges ! " sous le costume de la Reine des neiges, Elfie, une infirmière de 30 ans "Le climat c'est quelque chose qui doit concerner tout le monde mais surtout les jeunes générations" explique-t-elle et même si son engagement ne date pas d'hier, la démission de Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, l'a marquée " Il a senti qu'il ne pouvait pas agir, même à son niveau et c'est bien dommage ! On se dit que c'est justement en tant que ministre, à ce niveau là que l'on pourrait agir parce que nous citoyens on est tout petits ... " déclare la jeune femme, avant de poursuivre _"_C'est assez parlant sur la politique de ce gouvernement en matière d'écologie" .

Comme elle, beaucoup aussi regrette ou critique la démission du ministre de l'écologie mais tous sont d'accord "Il faut que cela serve de signal d'alarme !"