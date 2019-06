Limoges, Brive et Argentat ont dépassé les 39 °C ce mercredi, encore plus chaud jeudi

Le Limousin est l'une des régions les plus frappée par la canicule ce mercredi. La chaleur a dépassé les 39 °C à Limoges, Brive et notamment Argentat, ville la plus chaude du Limousin. Les températures ne descendront pas en dessous de 20 °C cette nuit et avoisineront les 42 °C demain jeudi.