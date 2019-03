Limoges : des milliers de personnes ont marché pour le climat ce samedi

Pour sa 4ème édition à Limoges, la "Marche pour le climat" a réuni plus de 2000 personnes ce samedi à Limoges. Militants ou simples citoyens, pour la plupart d'entre eux, les gestes du quotidien ne suffisent plus, c'est aux politiques de prendre les choses en main.

Limoges, France

Militants ou simples citoyens, entre amis ou en famille, près de 2000 personnes selon les forces de l'ordre, 3000 selon les organisateurs, ont défilé dans les rues de Limoges face à l'urgence climatique. C'est la 4ème Marche pour le climat organisée à Limoges depuis septembre 2018 et l'engouement est là ! Mais si le cortège se veut festif, les slogans n'en sont pas moins alarmistes et pour bon nombre de participants, les gestes du quotidien ne suffisent plus, c'est aux politiques de se saisir du problème.

12 propositions remises à Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges

C'est d'ailleurs pour cela que dès le début de la marche, sur le perron de la Mairie de Limoges, le Collectif pour le Climat 87 a remis au nom de différentes associations un livre blanc au Maire de Limoges, Emile Roger Lombertie. A l'intérieur ? 12 propositions destinées aux collectivités. "On a remis ce livre blanc au Maire de Limoges pour qu'il le lise, _que l'on puisse en discuter par rapport à ce que eux envisagent de faire au niveau de la municipalité_" explique Martine Laplante du collectif.

Les associations vont remettre les revendications élaborées durant les précédentes #marchespourleclimat au Maire de #Limoges, Emile Roger Lombertie #Limoges#MarchePourLeClimatpic.twitter.com/YsI08d9ypA — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 16, 2019

Beaucoup de ces propositions concerne le transport, le retour des petites lignes ferroviaires, l'agrandissement des aires de co-voiturage, l'élargissement et le renforcement des transports en commun du quotidien sur l'ensemble du département comme par exemple entre Saint-Junien et Limoges, ou encore le retour des commerces en centre-ville pour limiter l'usage de la voiture.

Vert, Vert, Vert .... de colère !

Mais sur le perron de la mairie, Emile Roger Lombertie regarde d'un air dubitatif les milliers de personnes rassemblés pour cette 4ème "Marche pour le climat" limougeaude."Ce n'est pas parce que vous avez manifesté un jour que vous avez œuvré pour le climat, c'est un acte quotidien"

A la #MarchePourLeClimat de #Limoges, Sandy est verte « de colère » de la tête aux pieds contre l’inaction politique > les petits gestes du quotidien c’est bien mais il faut un changement général au niveau national et mondial selon elle. pic.twitter.com/JvPHnDDXA1 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 16, 2019

Justement, ce genre de discours, Sandy, 24 ans n'en peut plus." Ca suffit de culpabiliser l'individu, à un moment donné _c'est un problème de société qui va devoir se régler au niveau national_. Il faut arrêter de vouloir de tout reposer sur l'individu" explique la jeune fille habillée en vert de la tête aux pieds " verte, verte, verte de colère !" précise-t-elle.

Climat bouillu, climat foutu

Les #GiletsJaunes sont présents à la #MarchePourLeClimat à #Limoges. « on a des revendications communes. On veut une vraie transition écologique , pas punitive mais une vraie transition ça passe par la taxation des gros groupes » explique l’une d’entre eux. pic.twitter.com/9lR9YvuQ5D — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 16, 2019

Arrêter de tout faire reposer sur l'individu, c'est aussi pour cela que Gil des Gilets Jaunes Unis 87 est dans le cortège. Ce qu'elle dénonce ? "Une transition écologique punitive, comme celle qu'Emmanuel Macron a voulu mettre en place en augmentant l'essence". Ce qu'elle souhaite ?"Que l'Etat montre l'exemple et taxe en premier lieu les plus gros pollueurs" .

Les slogans vus à la #MarchePourLeClimat de #limoges ce samedi. Plus de 2000 personnes se sont réunis pour alerter sur l’urgence climatique. pic.twitter.com/AEpIZoXkVW — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 16, 2019

Car si rien n'est fait " On fonce droit dans le mur mais ce n'est pas pour aller à Poudlard" explique sous couvert d'humour un slogan repéré sur une pancarte.

Stéphane est venu avec sa fille de 10 ans, et résume encore plus simplement : " Climat bouillu, climat foutu" . Pour ce papa, venir avec sa fille était essentiel "On a la chance d'avoir connu une vraie planète, notre génération devrait la voir changer dans une mesure qui devrait nous faire mal mais eux, cette génération, on peut même se demande si ils auront l'opportunité des faire des enfants à leur tour ! "

Plusieurs milliers de personnes, ambiance festive et énorme claping à #Limoges à l’occasion de la #marchepourleclimatpic.twitter.com/fVCJiEFoyP — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 16, 2019

Eux, justement, enfants, adolescents, étudiants étaient en première ligne et n'ont pas lésiné sur le mégaphone pour se faire entendre.