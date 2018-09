Pour se rendre dans le centre-ville de Limoges, ce samedi, il a fallu abandonner sa voiture. Une journée sans voiture à l'initiative du Conseil Municipal des enfants, où la ville est devenue le temps d'une journée le royaume des piétons et des amateurs de vélos et de trottinettes.

Limoges, France

Ce samedi à Limoges, le centre-ville était étrangement calme. Et pour cause ! Aucune voiture ne pouvait y circuler entre 11h et 18h, sauf ... pour en sortir ! Plusieurs activités ont eu lieu pour découvrir des voitures électriques ou apprendre à circuler à vélos. Le temps d'une journée le centre-ville est devenu un véritable petit paradis pour les piétons et pour les amoureux du vélo ou de la trottinette notamment les familles.

C’est parti pour 7h sans aucune voiture dans les rues du centre-ville de #LIMOGES. #journeesansvoiturepic.twitter.com/9R4ggu09KG — France Bleu Limousin (@FBLimousin) September 22, 2018

Ouvrir le débat sur la circulation en centre ville

Pour Marie-Christelle, maman de deux petits garçons la journée était tout simplement merveilleuse "C'est super agréable. Pour les enfants on se sent plus en sécurité à vélo. C'est royal ! Tout le centre est à nous _"Pour cette mère de famille ce n'est que le début, elle espère que de nouvelles journées de ce type vont avoir lieu mais surtout que de vraies réflexions vont être menées en matière de circulation en centre-ville. Un avis partagé par Géraldine, commerçante "C'est indispensable de réfléchir autrement, tant qu'il n'y a pas les infrastructures c'est un peu compliqué mais cela vient des enfants alors peut être qu'ils ont message à nous faire passer et qu'il faut entendre." _

Dès 11h la rue Jean Jaurès à Limoges est devenue le paradis des piétons et des cyclistes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le dispositif doit encore être amélioré

C'est en effet le Conseil Municipal des enfants qui est à l'origine de cette idée, et justement les enfants sont un peu, comme au paradis ce samedi comme Nil qui roule à trottinette en plein milieu de la rue Jean Jaurès. "C'est bien quand il n'y a pas de voiture parce que ça pollue. On peut profiter du centre-ville sans qu'il y ait trop de bruit" . Son papa, Bruno confirme "On peut circuler de manière détendue pour les enfants, on peut faire du vélo sans avoir toujours les yeux rivés sur eux" , même si il explique que tout n'est pas encore parfait "Il y a les couacs d'une première fois. il y avait beaucoup de voitures qui voulaient sortir donc c'était un petit peu compliqué les quinze premières minutes"

Certains s'inquiètent de la fréquentation des commerces

Mais certains n'apprécient pas forcément l'initiative comme Pierre "On ne peut pas se garer, on ne peut pas venir, on ne peut pas s'approcher. _J'ai dû me garer très loin pour venir et je ne trouve pas ça bien, je pense que ça va faire du mal au commerce"Un peu plus loin Carole constate effectivement du changement dans son magasin: "Il y a moins de fréquentation, moins de passages dans la boutique"_ même si elle reconnaît que cela reste "une très bonne idée"

L'opération devrait être reconduite, promet le Maire de Limoges, Emile Roger Lombertie qui l'assure, il entendra toutes les remarques et les critiques pour améliorer au mieux le dispositif.