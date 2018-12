Limoges : Le projet d'usine de méthanisation sur le point de capoter

Limoges, France

Le projet d'usine de méthanisation a du plomb dans l'aile à Limoges. La société Vol-V-Biomasse qui porte le projet sur le site de "la Ribière"prés de l'abattoir va certainement se retrouver sans terrain car l'agglomération de Limoges, propriétaire des lieux, s’apprête à renoncer à la vente. Pour Gérard Vandenbroucke, le président de Limoges Métropole le choix est clair : "Nous n'irons pas ni contre l'avis de la population ni contre l'avis de l'ARS" L'agence régionale de santé a émis un avis plus que réservé explique t-il : "Un avis qui soulève un certain nombre de questions et qui n'élimine pas les risques pour la santé du voisinage".

Des riverains qui restent vigilants avant de crier victoire !

Gérard Vandenbroucke se montre catégorique : "S'il y a le moindre risque pour la population il n'y aura pas la vente de ce terrain". De quoi satisfaire les riverains opposés au projet et qui ont constitué le collectif "Les amis d'Archimède" ; Ces risques pour la santé, les riverains les ont dénoncés ces derniers mois. Ils sont notamment venus manifester leur colère devant la mairie de Limoges pour pointer du doigt toutes les nuisances que pouvait entraîner cette usine de méthanisation industrielle. "Aujourd'hui nous reprenons espoir" explique Brigitte Pouret, membre du collectif, mais rien n'est encore gagné car nous attendons que tout soit écrit"

Une décision qui sera prise après l'avis du commissaire enquêteur

Le président de Limoges Métropole prendra sa décision officielle après le 18 décembre, date à laquelle le commissaire enquêteur donnera son avis sur le projet. Mais même si l'avis est favorable et que le préfet de la Haute-Vienne donne ensuite son feu vert, on voit mal comment l'entreprise Vol-V viendra implanter sont usine de méthanisation à Limoges ne disposant plus de terrain.