Limousin, France

La température la plus élevée mesurée par Météo France a été 26 degrés sous abri à Argentat, en Corrèze. Parmi les données notables, Météo France a également relevé 22 degrés à Saint-Yriex, Magnac-Laval et Chalus, 23 degrés à Eymoutiers, Pierre-Buffières ou Nantiat, et jusqu'à 25 degrés à Limoges-Ville.

Sorties en famille au Parc de l'Aurence où l'on a mesuré 25 degrés ce mardi © Radio France - Alain Ginestet

A Limoges, le Parc de l'Aurence (notre photo) a fait le plein de promeneurs, heureux de cette chaleur tant attendue, après un hiver plutôt rigoureux et une période de grisaille printanière tenace. Tenue de circonstance pour Thibaud, venu faire du vélo avec ses filles: "en marcel, les filles sont en short, débardeur ou en robe, on est en mode été, là!". Ses filles, Ninon et Chloé, ont aussi apprécié: "on a fait une balade en vélo, après on s'est promené, on est allé voir les animaux, c'est bien d'avoir du soleil, je suis contente".

Le beau temps doit durer jusqu'au week-end, et ce mercredi sera probablement journée la plus chaude de la semaine, avec 27 degrés attendus à Limoges: ce sera envrion 8 degrés au-dessus des normales saisonnières, "pas loin des records" selon Météo France...