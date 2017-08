A Lingreville, les déchets enfouis sous la dune devraient être enlevés d'ici fin 2017

A Lingreville dans la Manche, l'ancienne décharge, qui était réapparue après une tempête l'hiver dernier dans le havre de la Vanlée, va être complètement vidée. Les travaux sont programmés à partir d'octobre 2017 : tous les déchets situés sous la dune vont être évacués.

Le Havre de la Vanlée à Lingreville, sur la côte ouest du Cotentin, va se refaire une beauté à l'automne 2017. Les déchets d'une ancienne décharge , enfouie sous l'une des dunes, seront triés et évacués vers des déchetteries. "Les travaux, qui coûte près de 800.000 euros, vont pouvoir être financés, explique le Conservatoire du littoral, propriétaire du site. L'appel d'offres est en cours. Si tout va bien, les travaux devraient commencer en octobre, après les dernières grandes marées et ils vont durer environ deux mois."

Un géotextile et des blocs de granit ont été posés le long de la dune de Lingreville, en décembre 2016. Après les travaux, la dune retrouvera une "allure naturelle". - Conservatoire du Littoral

Des travaux d'urgence en décembre 2016

Près de 4.000 tonnes de déchets se trouveraient sous cette dune, selon des estimations faites par le Conservatoire du littoral. En novembre 2016, certains de ces déchets - des sacs plastiques, des bouteilles en verre et de la ferraille - sont réapparus après une tempête, sous l'effet de l'érosion et ont pollué le havre, ce qui a entraîné des travaux d'urgence. Près de 475 tonnes de déchets ont alors été ramassés. Un textile de protection a été installé le long de cette dune pour la rendre étanche et il a été recouvert par des blocs de granit.

Jean-Benoit Rault, le maire de Lingreville : "tous les déchets doivent être enlevés ainsi que le géotextile et les enrochements qui servaient de protection" Copier

Laissé à l'état naturel

A l'automne, les déchets vont donc être évacués. Le géotextile et les enrochements seront également enlevés. Le sable non contaminé sera laissé sur place et la dune sera reprofilée en pente douce.