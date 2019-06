Linxe : un site unique en France pour trier les déchets du littoral landais

Elle la seule de ce genre dans les Landes et même en France. En 2014, une plateforme de stockage et de tri des macro-déchets du littoral landais a vu le jour à Linxe. Jusqu'à vendredi, en s'inscrivant auprès du Département, il est possible de la visiter gratuitement. Décryptage.

Entre 8.000 et 9.000 m3 de déchets sont stockés et triés chaque année sur la plateforme de Linxe

Linxe, France

Du bois, des papiers, du plastique... le littoral landais et ses 106 kilomètres de plage sont régulièrement nettoyés au cours de l'année. Le ramassage des déchets se fait essentiellement de façon mécanique. Il est manuel, via des entreprises d'insertion, sur 12 kilomètres. Chaque année, environ 13.500m3 d'apports sont ramassés, c'est-à-dire des déchets et du bois, dont les plus gros morceaux sont laissés sur place, reposés au pied des dunes pour éviter l'érosion. Le reste prend la direction de la plateforme de stockage et de tri des déchets à Linxe.

Quels sont les déchets qui arrivent à Linxe ?

Tout ce qui peut être rejeté par l'océan : du bois, mais aussi du verre, du métal et bien sûr du plastique, dont 30% provient de l'activité pêche comme des cagettes, des filets, des bouées, des morceaux de polystyrène. En revanche, la plateforme ne fonctionne pas depuis assez longtemps pour dire si les déchets plastiques sont en augmentation.

Quel est le volume traité par la plateforme ?

En moyenne entre 8.000 et 9.000m3 de déchets arrivent chaque année sur la plateforme de Linxe. C'est une moyenne car tout dépend des conditions météo, la plateforme sera plus active l'hiver que l'été. L'an dernier, après les inondations dans le bassin de l'Adour, 700m3 de déchets ont été ramassés en seulement deux jours entre Labenne et Seignosse. C'est donc très variable d'une année à l'autre. En 2014, plus de 21.000m3 de déchets ont été triés contre moins de 5.000m3 en 2017.

Comment fonctionne cette plateforme ?

Cette plateforme est la propriété de la société Coved, qui a obtenu le marché public en 2014. Deux salariés travaillent à temps plein pour le transport des déchets depuis les plages landaises jusqu'à la plateforme de tri. Les déchets sont déposés et quand le stock atteint 1.000m3, l'entreprise organise une campagne de tri. Trois à quatre jours durant lesquels une dizaine de personnes sont sur le site. Une machine, qu'on appelle un scalpeur, fait un premier tri selon la taille des déchets : inférieurs à 8 mm, c'est-à-dire le sable, de 8 mm à 4 cm, les déchets intermédiaires et au delà de 4 cm. Le tri manuel concerne ces derniers "gros" déchets, six personnes autour d'une table avec un tapis roulant.

Qu'est ce que tout ça devient ?

Le sable est remis sur les plages. Tout le bois récupéré est valorisé, broyé, il alimente plusieurs chaufferies industrielles, notamment celles de DRT à Castets, de la papeterie de Tartas ou encore Egger à Rion-des-Landes. Le verre et les métaux sont envoyés dans les filières classiques de retraitement. Le plastique, lui, est enfoui ou incinéré. Plein de sable et de sel, le coût pour le dépolluer est encore trop cher et même s'il existe une solution, elle est dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui signifie un coût carbone conséquent.

Visites jusqu'à vendredi

La plateforme de stockage et de tri des déchets du littoral de Linxe se visite gratuitement jusqu'à vendredi. Ce jeudi de 14h30 à 16h et vendredi de 10h30 à 12h, uniquement sur inscription auprès du Conseil Départemental des Landes, au 05.58.05.40.40. Penser à vous munir de chaussures fermées.