Lionel, Berjallien témoin du passage de l'ouragan Irma à Saint-Barthélémy, confiant pour la reconstruction de l'île

Quelques heures après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Lionel, Berjallien installé à Saint-Barth', témoignait sur France Bleu Isère. Alors qu'il est en Isère pour les vacances, il prend des nouvelles de l'île et raconte "l'après".

C'était il y a une dizaine de jours - le 6 septembre - l'ouragan Irma touchait les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Selon un dernier bilan encore provisoire, au moins 11 personnes sont mortes dans les Antilles françaises. Et il y a les très nombreux dégâts. Depuis mai 2016, Lionel, Berjallien de 32 ans, réside à Saint-Barthélémy, île très touristique. Il travaille dans un garage, dévasté par le passage d'Irma. Sa maison, en revanche, a tenu le choc. Le 8 septembre, il témoignait sur France Bleu Isère quelques heures après le passage d'Irma. Depuis une semaine, il est en vacances en Isère - des vacances programmées avant l'ouragan - et il doit retourner le 10 octobre à Saint-Barthélémy. Avec l'espoir que la reconstruction se fasse vite et pour ça il fait confiance aux habitants de l'île.

Témoignage de Lionel, Isérois installé à Saint-Barthélémy. Copier

Pratique

--- Pour faire des dons en faveur des sinistrés, plusieurs contacts utiles avec cet article

--- Pour retrouvez la radio d'urgence créée par Radio France pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, c'est ici.