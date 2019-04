Loire-Atlantique: deux caméras pour suivre en direct la vie des cigognes

Loire-Atlantique, France

Sur le site internet du parc naturel régional de Brière, de jour comme de nuit, on peut suivre en direct les activités des deux couples de cigognes qui ont installé leurs nids sur un pylône électrique haut de 34 mètres. On entend le vent en plein milieu des marais. Une caméra est installée sur chaque nid; quelques panneaux solaires permettent l'alimentation électrique et les images sont transmises en très haut débit.

A travers la longue-vue , on voit bien le nid sur le pylone © Radio France - Anne Patinec

Depuis des années, Hubert Dugué ,coordinateur de l'association ACROLA ( Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire Atlantique) étudie le comportement de cet oiseau emblématique . Il espère en apprendre beaucoup sur la biologie de l'animal car il reste des interrogations.

Sur les études que l'on mène depuis plus de 20 ans, on a encore des flous. Ca devrait permettre d'y répondre. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au moment de la ponte? Dans la littérature, on disait que ça se passait au petit matin. Or, on a eu une ponte à 4h16, donc un peu plus tôt. Cette observation en direct devrait nous apporter une meilleure connaissance de la biologie de la cigogne" Hubert Dugué coordinateur de l'ACROLA

Les cigognes aiment installer leurs nids sur des pylônes © Radio France - Anne Patinec

ACROLA enregistre toutes les images; elles sont visionnées a posteriori par deux jeunes en service civique et les meilleurs moments sont conservés. Ils devraient d'ici quelque temps être visibles sur internet.

Côté grand public, plus de 7 000 connexions ont déjà été enregistrées en une dizaine de jours et visiblement il y a des passionnés. Selon Hubert Dugué, "certains arrivent au bureau cinq minutes plus tôt pour pouvoir se connecter avant de commencer à travailler".

L'an dernier 180 couples de cigognes ont été comptabilisés en Loire Atlantique; en 1996, il en restait un seul.

Pour ce programme baptisé Objectif Cigognes, un partenariat a été signé entre ACROLA, RTE (réseau transport d'électricité) et le Parc naturel régional de Brière. RTE finance le matériel du dispositif et ses agents assurent l'entretien des caméras.