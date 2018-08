Loire-Atlantique et Vendée : vagues et rafales de mercredi soir à vendredi sur la côte

Par Marion Fersing, France Bleu Loire Océan

La préfecture maritime lance un appel à la vigilance. Des rafales de vent et une houle relativement importantes sont attendues sur les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée à partir de ce mercredi soir et jusqu'à vendredi.