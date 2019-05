Loire : des dizaines de sentiers de randonnées sauvés par des bénévoles

Cottance, France

Pour la Troisième année consécutive, la Fédération de randonnée pédestre dans la Loire organise son opération "Mon chemin j'y tiens je l'entretiens". Depuis mardi et jusqu'à samedi 18 mai, des bénévoles sont appelé à réaménager des sentiers de randonnées dans toute la Loire. En parallèle, 64 circuits balisés vont être vérifiés par les promeneurs.

Sauver le circuit du monorail

Parmi la dizaine de gros chantiers, il y a celui de l'ancien monorail, une voie de chemin de fer unique dans la région crée au 19ème siècle. Elle traversait les campagnes entre Panissière et Feurs, au total, 20 km pour développer l'activité textile sur la plaine et les grands axes. Depuis 1977, c'est devenu un sentier de randonnée emblématique pour les promeneurs. Bernard Chambost, président de Nature et Patrimoine des montagnes du matin s'est chargé du chantier. "On a posé des piquets, fait du débroussaillage, il y a des ouvrages d'art, on a découvert des citernes. C'est magnifique !"

Depuis 42 ans, le sentier du monorail est ouvert aux promeneurs. © Radio France - Nérissa Hémani

Au total 1.4 km de chemin ont été dégagés par les randonneurs. Cette année, six cent heures de travail seront nécessaires pour mettre en valeur les sentiers et les entretenir. Un travail qui doit être régulier, tous les 6 mois au moins avant que la nature ne reprenne ses droits.

L’entretien des sentiers doit être régulier, au moins tous les six mois. © Radio France - Nérissa Hémani

Plus de la moitié des chemins ont disparus depuis 1945

Le département de la Loire est le Champion de France des randonnées campagnardes. Il y en a plus de 200 par an, tous les dimanches. Elles sont rendues possibles grâce aux 4700 licenciés ligériens, "sans eux le sauvegarde des sentiers est impossible" regrette Bernard Bissuel, président départementale du comité de la randonnée pédestre. "

Les petites communes n'ont pas les moyens d'entretenir les chemins. Ils faut que les grandes communauté de communes prennent le soucis des chemins, c'est un patrimoine à sauvegarder. Il y a quand même plus de la moitié des chemins qui ont disparus depuis la fin de la seconde guerre mondiale" poursuit-il.

Les 72 circuits balisés dans les montagnes du matin sont un vrai apport touristique pour le président du comité. "Nos villages se dépeuplent et cela permet d'avoir des points de passages dans les commerces. On leur redonne vie !" se réjouit Bernard Bissuel.

Le comité départemental de la randonnée pédestre prévoit d'organiser prochainement des randonnées "écolos" pour ramasser les déchets dans les campagnes.