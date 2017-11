Loire : en cas d'alerte pollution la vignette Crit’air devient obligatoire dans le département

Tous les automobilistes de la Loire vont devoir penser à se procurer dans les prochains jours et les prochaines semaines leur vignette Crit'air. La Loire est entrée dans le dispositif en début de semaine et pourrait l’activer à tout moment.

La vignette Crit’air indique le taux de pollution de votre véhicule. Une vignette de couleur qui s'achète sur le net et qui coûte environ 4 euros ( 3€70 + les frais d'acheminement). Ce système de vignette, dit circulation différenciée, remplace le système de circulation alternée. Le préfet de Loire a signé l'arrêté mettant en place le système en début de semaine. Ce qui veut dire que si demain un épisode de pollution avait lieu, vous pourriez avoir besoin de la vignette pour circuler. Il va donc falloir penser à vous équiper car pour le moment seuls 40.000 véhicules dans la Loire ont acheté leur vignette ( sur un parc de 400.000 à 500.000 véhicules). Pensez-y pour ne pas la recevoir trop tard. Et on vous conseil le seul site certificat-air.gouv.fr . Ailleurs vous payerez votre vignette plus chère.

Système plus précis

La préfecture insiste : ce système de circulation différencié n'est pas plus contraignant pour les automobilistes. Au contraire, il est censé être plus précis et "viser les véhicules particulièrement polluants" explique Audrey Joly chargée de mission qualité de l'air pour la Direction Régionale de l'Environnement, la DREAL.

Bien-sûr dans la Loire, les épisodes d'alerte pollution sont rares. Deux jours d’alerte en 2015, zéro en 2016 auraient donné lieu à la circulation différenciée "mais il faut penser que nos voisins Lyonnais et Grenoblois eux sont plus touchés" rappelle Pascal Simonin responsable de la DREAL dans la Loire. Seuls les véhicules diésel plus vieux que 1997 n'ont pas le droit à la vignette et devront rester au garage quoi qu'il arrive en cas d'alerte. Et si vous n'avez pas votre vignette alors qu'elle est obligatoire pour cause d'alerte pollution vous serez passible d'une amende de 68 euros pour une voiture.